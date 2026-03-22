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lunedì 23 Marzo 2026
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Referendum, Schlein al seggio di Testaccio a Roma

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Elly Schlein al seggio. La segretaria del Pd ha votato a Roma alla scuola De Amicis a Testaccio, accompagnata da molti curiosi e alcuni esponenti dem, tra cui il senatore Antonio Nicita e Alfredo D’Attorre. 

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