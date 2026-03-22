Referendum, Schlein al seggio di Testaccio a Roma

(Adnkronos) – Elly Schlein al seggio. La segretaria del Pd ha votato a Roma alla scuola De Amicis a Testaccio, accompagnata da molti curiosi e alcuni esponenti dem, tra cui il senatore Antonio Nicita e Alfredo D’Attorre.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi. Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità. Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.