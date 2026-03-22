Mondiali atletica indoor, Iapichino e Furlani d’argento nel salto in lungo

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Larissa Iapichino e Mattia Furlani hanno conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo, rispettivamente femminile e maschile, ai Mondiali indoor di atletica leggera a Torun, in Polonia. La 23enne toscana delle Fiamme Oro, campionessa europea indoor in carica ad Apeldoorn 2025, conquista la prima medaglia iridata in carriera saltando la misura di 6.87 metri. Oro alla portoghese Agate De Sousa, oro in 6.92 e bronzo alla colombiana Natalia Linares, con 6.80. Per l’Italia si tratta del quarto podio nella rassegna polacca dopo gli ori di Andy Diaz (triplo), Nadia Battocletti (3000 metri) e Zaynab Dosso (60 metri).

Furlani invece era in testa con 8.39, eguagialndo il suo personale, fino all’ultimo salto quando il portogheseGerson Baldè, che era sempre stato ffuori dal podio, ha trovato il salto dell’oro con 8.46. Furlani ha tentato il colpo all’ultimo salto ma ha fatto un nullo che ha regalato l’oro al lusitano. Terzo posto per il bulgaro Bozhidar Saraboyukov con 8.31.

“È mancato poco per l’oro ma tutto sommato mi sono piaciuta nella seconda parte di gara e ho lottato, poi è sempre questione di centimetri. In quel salto c’era tanta grinta, tanta voglia di andare a prendere la medaglia, mi sono sentita emotivamente molto coinvolta ed è quello che lo sport dovrebbe trasmettere, emozioni. Ho pensato di avere una sorta di maledizione con i Mondiali perché succedeva sempre qualcosa ma oggi nonostante le mie solite ‘larissate’ sono riuscita finalmente a raggiungere quest’obiettivo”, le parole di Iapichino dopo la gara. “Non sono mattiniera e ho dovuto cercare di adattarmi: al primo salto ero troppo sotto, al secondo lontana, il terzo nullo e mi sono detta di darmi una svegliata. Qui a Torun ho debuttato in Nazionale assoluta agli Europei indoor del 2021 e finora ho avuto un rapporto complicato con quest’arena, contenta di averci fatto pace. E quei cinque centimetri me li potrò riprendere in estate, agli Europei di Birmingham”, aggiunge.

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