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lunedì 23 Marzo 2026
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Bossi, il ‘Va, pensiero’ chiude i funerali del Senatur

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Sono le note di ‘Va, pensiero’, tratte dal Nabucco di Giuseppe Verdi, a chiudere i funerali di Umberto Bossi all’abbazia di San Giacomo a Pontida. A intonarle il coro degli Alpini sul piazzale antistante la chiesa. 

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