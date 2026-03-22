Bossi, il ‘Va, pensiero’ chiude i funerali del Senatur

(Adnkronos) – Sono le note di ‘Va, pensiero’, tratte dal Nabucco di Giuseppe Verdi, a chiudere i funerali di Umberto Bossi all’abbazia di San Giacomo a Pontida. A intonarle il coro degli Alpini sul piazzale antistante la chiesa.
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