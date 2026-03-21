MotoGp, Marquez vince gara Sprint in Brasile davanti a Di Giannantonio

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Marc Marquez vince la gara Sprint del Gp del Brasile di MotoGp. Oggi, sabato 21 marzo, il pilota spagnolo ha trionfato sulla pista di Goiania, posticipata di un’ora e 20 per chiudere un buco che si era aperto sul rettilineo al termine delle qualifiche della top class.

Marc Marquez torna così a vincere una Sprint e lo fa davanti a Di Giannantonio, partito dalla pole position e beffato nel finale, con Martin e la sua Aprilia che chiude al terzo posto. Al 4° posto si piazza Bezzecchi, seguito da Ogura e Quartararo. Settima piazza per Alex Marquez, seguito da Pecco Bagnaia, Acosta e Moreira. In testa al Mondiale c’è ancora Acosta con 2 punti di vantaggio su Bezzecchi.

L’ordine d’arrivo della gara Sprint del Gran Premio del Brasile di MotoGp:

1. M. Marquez (Ducati)

2. Fabio Di Giannantonio (VR46)

3. Jorge Martin (Aprilia)

4. Marco Bezzecchi (Aprilia)

5. Ai Ogura (Trackhouse)

6. Fabio Quartararo (Yamaha)

7. Alex Marquez (Ducati Gresini)

8. Francesco Bagnaia (Ducati)

9. Pedro Acosta (KTM)

10. Diogo Moreira (Honda)

11. Luca Marini (Honda) – +11.106

12. Raul Fernandez (Trackhouse)

13. Alex Rins (Yamaha)

14. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)

15. Brad Binder (KTM)

16. Franco Morbidelli (VR46)

17. Enea Bastianini (KTM)

18. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

19. Jack Miller (Yamaha)

La classifica del Mondiale Piloti dopo la gara Sprint del Gp del Brasile:

1. Pedro Acostac – 33 punti

2 Marco Bezzecchi – 31 punti

3 Jorge Martin – 25 punti

4 Raul Fernandez – 23 punti

5 Ai Ogura – 22 punti

6 Marc Marquez – 21 punti

7 Fabio Di Giannantonio – 21 punti

8 Brad Binder – 13 punti

9 Francesco Bagnaia – 10 punti

10 Franco Morbidelli – 8 punti

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