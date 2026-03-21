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domenica 22 Marzo 2026
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MotoGp, clamoroso in Brasile: gara Sprint a rischio per… una buca

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(Adnkronos) –
Clamoroso in MotoGp. Oggi, sabato 21 marzo, una buca in piena pista mette a rischio la gara Sprint del Gran Premio del Brasile. Dopo le qualifiche del primo pomeriggio italiano infatti, che hanno visto la pole position di Fabio Di Giannantonio davanti a Marco Bezzecchi e Marc Marquez, sulla pista di Goiania si è aperta una vera e propria buca che sta impegnando gli operai del circuito. 

Obiettivo è riempirla e sistemare la pista prima della partenza della gara Sprint del Gp del Brasile, in programma alle 19. Le forti piogge degli scorsi giorni hanno provocato una depressione dell’asfalto dovuto a uno slittamento del terreno, che ha portato a un cedimento di una parte del circuito. 

Nel frattempo sono slittate le qualifiche di Moto2 e Moto3, mentre al momento è una vera e propria corsa contro il tempo per disputare la seconda gara corta della stagione. 

 

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