Juventus-Sassuolo 1-1, Grosso ferma la corsa Champions di Spalletti

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Pareggia la Juventus. Oggi, sabato 21 marzo, i bianconeri sono stati fermati sull’1-1 dal Sassuolo all’Allianz Stadium nella 30esima giornata di Serie A. A decidere la partita i gol di Yildiz al 14′ e di Pinamonti al 52′, con Locatelli che nel finale sbaglia un calcio di rigore.
Con questo pareggio Spalletti sale a 54 punti agganciando il quarto posto, ma ora il Como, impegnato domani in casa contro il Pisa, può andare a +3 mentre la Roma, di scena all’Olimpico contro il Lecce, può agganciare proprio i bianconeri in classifica. Il Sassuolo invece raggiunge il decimo posto a quota 39.
Nella prossima giornata di Serie A, la Juventus ospiterà il Genoa mentre il Sassuolo sfiderà in casa il Cagliari.
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