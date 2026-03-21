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domenica 22 Marzo 2026
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Atletica, doppio oro azzurro: Battocletti nei 3000 metri, Dosso nei 60 ai Mondiali indoor

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Doppio oro per le azzurre oggi sabato 21 marzo, ai Mondiali indoor di atletica. Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’oro nei 3000 metri femminili a Torun, in Polonia. La campionessa trentina ha trionfato in volata nella finale dei 3000 metri con il crono di 8’57″64, precedendo la statunitense Emily Mackay, argento in 8’58″12, e l’australiana Jessica Hull, bronzo in 8’58″18. Dodicesima l’altra azzurra Majori. 

Poco dopo una straordinaria Zaynab Dosso ha conquistato l’oro nei 60 metri. La sprinter azzurra ha conquistato la vittoria con il tempo di 7″00 piazzandosi davanti alla statunitense Jacious Sears, argento in 7″03.022, e alla santaluciana Julien Alfred, bronzo in 7″03.025. Per l’Italia è la terza medaglia, tutte d’oro, dopo quella vinta ieri da Andy Diaz. 

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