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venerdì 20 Marzo 2026
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Università, Ramaciotti (Crui): “Protocollo per diritto allo studio e alla vista”

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(Adnkronos) – “Questo progetto va ad arricchire sensibilmente il patrimonio degli atenei con un impatto sociale che si racconta da sé”. Lo ha detto Laura Ramaciotti, presidente Crui – Conferenza dei rettori delle università italiane, in occasione della firma del protocollo d’intesa, a Roma, tra Crui e Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, nell’ambito del progetto ‘Campus visivo’ che prevede visite e occhiali da vista gratuiti agli studenti dell’ateneo di Roma Tor Vergata che si trovano in condizioni di fragilità economica. 

“Abbiamo aderito a questa iniziativa con grandissimo entusiasmo e con profonda riconoscenza alla Fondazione – spiega Ramaciotti – perché permetterà ai nostri studenti, in ottica di prevenzione sanitaria, citando la locuzione perfetta del presidente Del Vecchio, di poter approcciare ‘il diritto allo studio e il diritto alla vista’ nel proprio percorso accademico”. 

salute

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