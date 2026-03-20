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venerdì 20 Marzo 2026
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Università, Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Diritto alla vista fondamentale per studenti”

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(Adnkronos) – “Questa giornata ha un grandissimo valore perché è in grado di sancire il vero e proprio diritto alla vista, un principio fondamentale per tutti gli studenti che intendono avere un percorso universitario sereno ed efficace anche grazie ad un’ottima salute visiva”. Così Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università di Roma Tor Vergata, intervenendo in occasione della firma del protocollo d’intesa tra la Crui – Conferenza dei rettori delle università italiane e la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, nell’ambito del progetto ‘Campus visivo’, alla presenza di Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca.  

“Siamo alla fine del nostro esperimento di quest’anno – spiega Levialdi Ghiron – dove abbiamo visitato circa mille studenti con ottimi risultati e con grande soddisfazione da parte loro. Ci sono tutte le premesse per poter replicare in futuro questa iniziativa su altra scala”. 

salute

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