spot_img
venerdì 20 Marzo 2026
spot_img

Roma, coreografia contro Bologna. Ironia social: “Sembra un gatto”

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Quella tra Roma e Bologna è stata una partita spettacolare in campo e fuori. Mentre i rossoblù si Italiano sono riusciti a strappare la qualificazione ai quarti di finale di Europa League trionfando all’Olimpico al termine di un spettacolare 4-3, i tifosi giallorossi hanno provato fino all’ultimo a spingere la propria squadra regalando una coreografia da brividi prima del fischio d’inizio. Che però si è esposta, sui social, ad alcuni facili sfottò. 

I tifosi della Roma hanno deciso di accogliere in campo le due squadre, in quella che molti consideravano la partita più importante dell’anno, con bandiere distribuite in tutto lo stadio Olimpico, sold out per l’occasione. La Curva Sud si è quindi colorata di giallo, rosso e bianco, colori alternati fino a creare, al centro, un lupo, simbolo della squadra. 

Ma se l’idea era ottima, la realizzazione, secondo qualcuno, lo è stata decisamente meno. Al centro della Curva Sud, invece che un lupo, in molti hanno visto un gatto, ironizzando su distanze sbagliate che hanno reso più ‘magra’ la sua figura. Ed ecco allora che l’ironia si è scatenata sui social. 

Qualcuno ha preso la coreografia dell’Olimpica e ci ha affiancato il gatto dei Simpson, per far notare una presunta somiglianza, mentre qualcun altro ha postato il cane che sputa fuoco simbolo dell’Agip. Molti quindi i tweet di sfottò ai tifosi romanisti, che, in ogni caso, non hanno fatto mancare il loro supporto a una serata che, visto il risultato, non è andata come speravano. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie