Re Carlo inaugura il sentiero costiero più lungo del mondo: è stato intitolato a lui

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Re Carlo ha inaugurato il ‘King Charles III England Coast Path’, il sentiero più lungo del mondo a lui intitolato per celebrare il suo amore per la natura. Charles ha percorso a piedipercor 2 dei 4.345 chilometri del sentiero, che gira attorno a quasi tutta la Gran Bretagna, per ammirare per la prima volta dalla terraferma la spettacolare vista sulle Seven Sisters, le sette ‘scogliere di gesso che si stagliano lungo la costa meridionale dell’East Sussex. Giunto in cima a una scogliera per scoprire una targa, il re ha sorpreso escursionisti, podisti e persone che portavano a spasso i cani, chiedendo loro informazioni sulle loro gite. “Avete le bici più recenti?”, ha domandato a un gruppo di ciclisti che si era fermato a salutarlo. Quando gli hanno detto che le loro erano e-bike, Carlo ha scherzato, commentando: “Che imbroglio!”.

Il re ha visitato anche la Riserva Naturale Nazionale delle Sette Sorelle, una delle 25 create per celebrare la sua incoronazione. Alcuni passanti hanno camminato, corso o pedalato accanto al sovrano durante la sua passeggiata, rispondendo occasionalmente alle domande che il re poneva loro sui programmi che avevano per la giornata. “Non è una cosa che si vede tutti i giorni, vero?”, ha commentato un passante. Il nuovo sentiero è il percorso pedonale costiero continuo più lungo del mondo. L’obiettivo della sua realizzazione è quello di incoraggiare le persone a trascorrere più tempo all’aria aperta e a immergersi nella natura. “Come sono tenuti i passaggi?”, ha domandato Carlo ai responsabili, chiedendo inoltre informazioni sulla “gestione del bacino idrografico”, sul “recupero dell’ambiente” e sull’entità dell’erosione costiera.

Il sovrano ha commentato che il progetto è “meraviglioso” e che il lavoro svolto per portare a termine le riserve naturali e il sentiero costiero è “fantastico”. Durante il tragitto, ha scoperto due targhe commemorative, scherzando sul fatto che la seconda – situata sulla cima di una scogliera ventosa – si sarebbe potuta svelare da sola se la brezza avesse continuato a tirare il telo di copertura. Nonostante i suoi frequenti viaggi in tutto il Paese, il re, 77 anni, ha rivelato di non aver mai visto prima il panorama delle Seven Sisters dalla terraferma, avendo ammirato le scogliere di gesso solo dal mare durante il suo periodo in Marina.

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