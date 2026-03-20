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venerdì 20 Marzo 2026
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Professioni, Dalla Mutta (Enpacl): “Favorire il ricambio generazionale costante dei consulenti lavoro”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Le sfide sono tante per quanto riguarda l’ente nazionale di previdenza e assistenza. Innanzitutto, la prima funzione che noi abbiamo è quella di controllare sempre, tenere ben sotto controllo la sostenibilità dell’ente, l’equilibrio, perché questa è la cosa principale di cui ci dobbiamo incaricare. Detto questo però, l’ente non significa solo ‘elargire pensioni’, come qualcuno può pensare: dobbiamo anche ideare iniziative importanti per far sì che ci sia una popolazione della nostra categoria che sia in continua evoluzione, e in particolare che vi sia un ricambio generazionale costante e continuo”. Lo ha detto Stefano Dalla Mutta, neopresidente dell’Enpacl, intervenuto all’apertura dei lavori dell’assemblea dei Consigli provinciali dei consulenti del lavoro a Torino.  

“Per fare questo l’Enpacl ha la necessità -ha continuato- di stare al fianco della categoria e di tutti gli organi che la compongono, attraverso il sostegno concreto di tutte quelle iniziative volte a spingere verso le politiche attive di categoria per fare entrare i giovani, innanzitutto, e poi per farli restare in categoria, che come sappiamo è uno degli elementi più difficili in questo periodo. Il tema del calo demografico è annoso in tutte le categorie, noi fortunatamente teniamo, come numeri siamo stazionari”.  

“Però questo non vuol assolutamente dire -ha avvertito- che abbassiamo la guardia, perché assieme alla demografia della categoria controlliamo anche l’indice di rapporto fra iscritti e pensionati. Questi due valori saranno sempre attenzionati, monitorati e studiati da parte del nostro Consiglio di Amministrazione”, ha concluso.  

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