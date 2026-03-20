spot_img
venerdì 20 Marzo 2026
spot_img

MotoGp, oggi prove libere Gp Brasile: orario e dove vederle in tv

adn-ultimora
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, venerdì 20 marzo, il Motomondiale riparte con le prove libere del Gran Premio del Brasile – in diretta tv e streaming – secondo appuntamento della nuova stagione dopo il Gp di Thailandia. A Burinam a trionfare è stata l’Aprila di Marco Bezzecchi, con la KTM di Pedro Acosta seconda e Fernandez terzo. A caccia di riscatto le due Ducati di Marc Marquez, campione del mondo in carica e costretto al ritiro in Thailandia, e Pecco Bagnaia, nono al traguardo. 

 

La prima sessione di prove libere del Gp del Brasile andrà in scena oggi, venerdì 20 marzo, alle ore 15.05. La seconda sessione è invece in programma domani, sabato 21, alle 14.10, prima delle qualifiche e della gara Sprint, mentre il Gran Premio è previsto per domenica 22. 

Le prove libere del Gran Premio del Brasile saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie