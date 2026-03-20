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venerdì 20 Marzo 2026
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Miami, Kouamé vince prima partita a 17 anni. E Djokovic lo ‘incorona’

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – È nata una nuova stella nel tennis mondiale? Moise Kouamé, giovane tennista francese di appena 17 anni, ha esordito con una vittoria nella sua prima presenza in un Masters 1000, battendo in tre set lo statunitense Svajda con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4 e richiamando su di sé l’attenzione di tifosi e appassionati. Tra loro c’è anche Novak Djokovic. 

Il campione serbo, ritiratosi dal tabellone principale di Miami, ha scritto a Kouamé dopo la partita. A raccontarlo è stato lo stesso francese, che non ha nascosto la sua emozione: “Mi ha scritto: ‘Congratulazioni per oggi, grande partita’, ha detto in conferenza stampa, “‘spero tu vada lontano’. È un sogno, immaginatevi il vostro idolo che vi manda un messaggio così. Non so ancora cosa o rispondere, se ‘Grazie Novak’ o ‘Grazie idolo'”. 

 

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