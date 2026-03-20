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venerdì 20 Marzo 2026
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Lavoro, Testolin (Valle d’Aosta): “Alleanza con consulenti per vita professionale di qualità”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Partendo dal presupposto che il lavoro riveste un’importanza capitale all’interno della nostra comunità, delle nostre famiglie, credo che tutte le forze che operano per dare stabilità, miglioramenti, garanzie, sicurezza all’interno del mondo del lavoro debbano parlarsi con frequenza, con intensità e con passione”. E’ il commento di Renzo Testolin, presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, intervenuto in apertura del congresso interregionale Piemonte Valle d’Aosta dei consulenti del lavoro, alle Ogr di Torino.  

“Credo – spiega – che il compito delle amministrazioni e quello dei consulenti del lavoro siano complementari, dove la tecnica si deve agganciare a quelle che sono delle visioni strategiche per poter dare risposte molto concrete, molto reali a chi cerca nel lavoro non solo un motivo di sussistenza, ma anche una conciliazione con la propria situazione familiare e un momento di crescita anche professionale”.  

“Bisogna quindi cercare – auspica – di allineare tutte queste necessità. Il lavoro importante che i consulenti del lavoro stanno svolgendo all’interno, nel caso della Valle d’Aosta, del Consiglio delle politiche del lavoro, è la ricerca di un’alleanza per un lavoro di qualità, che possa garantire serenità alle famiglie, alle donne che, tra l’altro, in Valle d’Aosta hanno uno dei massimi tassi di occupazione rispetto al resto d’Italia. Abbiamo ancora da affinare delle situazioni di allineamento con quelli che sono i bisogni familiari e le necessità di crescita professionale, e su questo sicuramente possiamo trovare preziosi alleati nei consulenti e in tutti coloro che hanno voglia di lavorare in tal senso”. 

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