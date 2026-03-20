Juventus, Spalletti: “Vlahovic convocato? Valuteremo insieme”. E apre al rinnovo

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Quando torna Dusan Vlahovic? Luciano Spalletti ‘avvicina’ il rientro del centravanti serbo, aprendo al rinnovo di contratto con i bianconeri. Oggi, venerdì 20 marzo, il tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, valido per la 30esima giornata di Serie A, facendo aumentare le speranze dei tifosi bianconeri per un possibile ritorno tra i convocati di Vlahovic, ai box per infortunio da diversi mesi.

“Vlahovic convocato? Valuteremo bene insieme e tra un po’ usciranno le convocazioni”, ha detto Spalletti rispondendo a domanda diretta, “dobbiamo valutare domani mattina perché qualcuno ha degli acciacchini e si capirà domani. La panchina è sempre stata di grande aiuto perché attraverso la panchina abbiamo creato l’imprevisto e sbocchi differenti”.

Spalletti ha inoltre parlato del suo possibile rinnovo di contratto con la Juventus, che scadrà al termine della stagione: “Durante la sosta si discuterà il rinnovo? Sì mi sembra aver individuato un momento corretto, ci sono meno stress e c’è il tempo necessario. Da parte mia c’è tutta la disponibilità a sentire cosa la società vuole dirmi”, ha detto Spalletti, aprendo di fatto a una sua permanenza sulla panchina bianconera.

Il tecnico della Juve ha inoltre parlato della questione portieri, con Perin che sembra aver ‘rubato’ il posto a Di Gregorio: “Ora sono nelle condizioni di giocare tutti e due da titolare. Secondo me ha fatto bene questo periodo a Di Gregorio, ha fatto dei ragionamenti diversi e l’ho visto bello determinato. Qualsiasi cosa andrò a scegliere avrò una risposta positiva da tutti e due”.

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