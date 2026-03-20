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venerdì 20 Marzo 2026
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Iran, Mojtaba Khamenei: “Il nemico è stato sconfitto”. Guida suprema nega raid su Oman e Turchia

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La nuova Guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, ha proclamato la vittoria sui nemici della Repubblica Islamica nella guerra contro gli Stati Uniti e Israele. “In questo momento, grazie alla speciale unità che si è creata tra voi, nostri compatrioti, nonostante tutte le vostre differenze religiose, intellettuali, culturali e politiche, il nemico è stato sconfitto”, ha dichiarato l’ayatollah in un messaggio scritto in occasione del Nowruz, il Capodanno persiano. Il messaggio è stato condiviso su X dal nuovo leader iraniano, che non è ancora apparso in pubblico da quando è stato designato successore di suo padre, Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo il primo giorno di guerra, lo scorso 28 febbraio. 

L’Iran ha inflitto un “colpo devastante” ai suoi nemici durante la guerra scatenata da Israele e dagli Stati Uniti e in corso dal 28 febbraio, ha detto la Guida suprema dell’Iran. “Dimostrando unità e risolutezza, gli iraniani hanno inflitto al nemico un colpo così forte da indurlo a pronunciare parole contraddittorie e insensate”, ha affermato Khamenei nel messaggio per il Capodanno persiano, sostenendo inoltre che l’Iran e le forze alleate di Teheran nella regione non sono “in alcun modo” responsabili degli attacchi contro l’Oman e contro la Turchia. A condurre raid contro questi Paesi è “il nemico sionista con l’inganno”, ha aggiunto il leader iraniano con riferimento a Israele. In precedenza, in un messaggio al presidente Masoud Pezeshkian, Khamenei aveva avvertito: “Dobbiamo negare la sicurezza ai nostri nemici, sia in patria che all’estero”. 

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