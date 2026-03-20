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venerdì 20 Marzo 2026
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Atletica, Diaz oro nel salto triplo ai Mondiali indoor

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Andy Diaz vince la medaglia d’oro nel salto triplo ai campionati del mondo di atletica leggera indoor di Torun, in Polonia. L’azzurro si impone con la misura di 17,47, davanti al giamaicano Jordan Scott (17,33) e all’algerino Yasser Triki (17,30).  

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