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venerdì 20 Marzo 2026
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Ascolti tv, ‘Don Matteo 15’ vince la prima serata con il 23,3%

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(Adnkronos) –
‘Don Matteo 15’ ha vinto la prima serata di ieri, 19 marzo 2026. La fiction di Rai1 con Raoul Bova e Nino Frassica ha incollato allo schermo 3.875.000 telespettatori. Su Canale 5, il serial televisivo drammatico turco ‘Forbidden fruit’ ha conquistato 1.788.000 telespettatori e il 12,1%. Su Italia 1, il film con Checco Zalone ‘Che bella giornata’ ha intrattenuto 1.278.000 telespettatori, pari al 6,9%. Poco sotto con il 6,6% c’è ‘Piazza pulita’, in onda su La7, che è stato visto dal 914.000 telespettatori. 

Su Rete 4, ‘Dritto e rovescio’ ha raggiunto 761.000 telespettatori, pari al 5,8%, mentre ‘Splendida cornice’ su Rai3 943.000 telespettatori, pari al 5,6%. Su Rai2, ‘Ore 14 sera’ ha radunato 610.000 telespettatori, pari 4,40%. Sul Nove, il comedy show ‘Only Fun’ è stato visto da 444.000 telespettatori (2,59%) mentre Europa League Aston Villa – Lille su Tv8 da 384.000 telespettatori (1,97%). 

Nella fascia access prime time, su Rai1 ‘Cinque minuti’ ha ottenuto 4.174.000 telespettori e il 21,5%, mentre ‘Affati tuoi’ 4.940.000 telespettatori e il 24%. Su Canale 5, ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.665.000 telespettori, pari al 22,7%. 

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