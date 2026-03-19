Porto abusivo di armi, la Polizia Locale di Corciano sequestra coltello e proiettile

Un coltello affilato con lama da 9,5 centimetri e un proiettile calibro 30-06 privo di innesco: è quanto trovato dalla Polizia Locale di Corciano durante un controllo del territorio che ha portato alla denuncia di un cittadino straniero, gravato da numerosi precedenti, per porto abusivo di armi.

Gli agenti hanno fermato un veicolo con targa estera con a bordo due persone. Il comportamento insofferente di entrambi ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di procedere con una perquisizione del mezzo.

La scelta si è rivelata determinante: all’interno dell’auto sono stati rinvenuti il coltello — per il cui possesso non è stata fornita alcuna giustificazione — e il proiettile.

Al termine delle attività di rito il materiale è stato sequestrato e il detentore è stato denunciato a piede libero presso la Procura della Repubblica di Perugia. Il reato contestato è quello di porto abusivo di armi.

Nel corso dello stesso controllo è emersa un’ulteriore irregolarità: uno dei passeggeri era privo di documenti di identità. L’uomo è stato accompagnato agli uffici del Comando per il fotosegnalamento, al fine di verificarne l’identità e la regolarità della sua presenza sul territorio nazionale.