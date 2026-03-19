spot_img
giovedì 19 Marzo 2026
spot_img

Iran, primo jet Usa colpito: F-15 costretto a atterraggio d’emergenza

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Il primo jet degli Stati Uniti colpito dall’Iran nella guerra in corso dal 28 febbraio. Un F-35 è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza in una base degli Usa in Medio Oriente dopo essere stato colpito – secondo le informazioni fornite alla Cnn da due fonti – dal fuoco iraniano. Il capitano Tim Hawkins, un portavoce dell’US Central Command, ha dichiarato che il jet di quinta generazione “era in volo per una missione di combattimento sull’Iran” quando è stato costretto alla manovra di atterraggio. Il caccia ha toccato terra senza ulteriori problemi, sull’episodio è stata aperta un’inchiesta. “L’aereo è atterrato in sicurezza, il pilota è in condizioni stabili”, ha detto Hawkins. Il jet, come evidenziano i media americani, è il primo aereo colpito dall’Iran dall’inizio del conflitto. Anche Israele schiera gli F-15, aerei che costano circa 100 milioni di dollari ciascuno. 

L’Iran ha annunciato in passato l’abbattimento di un F-15 americano. I Pasdaran, nella prima settimans di guerra, hanno rivendicato di aver abbattuto un caccia nel sudovest del paese e la notizia viene diffusa con enfasi dai media di Teheran. L’agenzia Tasnim, in particolare, ha affermato che i Guardiani della rivoluzione hanno utilizzato sistemi di difesa aerospaziale per colpire un F-15 Strike Eagle. L’US Central Command ha smentito categoricamente: “I rumors sui social relativi all’abbattimento di un F-15E in Iran sono prive di fondamento e non vere”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie