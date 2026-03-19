Giuseppa Bonella: cent’anni di vita tra lavoro, sorrisi e un certificato di morte sbagliato

Una vita intera tra le frazioni di Ellera, San Mariano e Solomeo, un lavoro tra le più grandi aziende del territorio e il primato di essere stata tra le prime postine dell’ufficio di Ellera. Giuseppa Bonella ha compiuto oggi cento anni, festeggiando il traguardo (e anche l’onomastico ndr) con la visita del sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, che le ha portato gli auguri dell’intera amministrazione comunale.

La signora Bonella ha legato la sua storia lavorativa a realtà di rilievo come IGI ed Ellesse, imprese che hanno segnato lo sviluppo economico del territorio corcianese. Una donna che, a cent’anni, non ha perso nulla della sua vivacità, come ha subito notato il primo cittadino.

«E, a vederla oggi… arzilla quanto me!», ha scherzato Pierotti. «È davvero un onore poter festeggiare traguardi come questo – ha aggiunto il sindaco –: cent’anni di vita rappresentano una ricchezza per tutta la nostra comunità, fatta di memoria, lavoro e valori. A nome di Corciano le rivolgo i più sentiti auguri».

Il legame della signora Bonella con la sua comunità emerge anche da un dettaglio tenero e significativo: nel cassetto del comodino custodisce una fotografia del sindaco. «Quando è stato eletto – ha raccontato la figlia – mi ha chiesto di procurarle una sua immagine, perché voleva sapere chi fosse il suo sindaco». Una consuetudine che vale anche per i predecessori di Pierotti: la signora, alla sua Corciano, vuole bene davvero.

Non è mancato il momento più esilarante della visita. Circa vent’anni fa, per una lettera finale del nome — Giuseppa scambiata per Giuseppe, il fratello — il Comune emise per errore il suo certificato di morte. Lei se ne accorse solo al momento di ritirare la pensione. «Nemmeno quella volta mi sono arrabbiata con il mio Comune – ha scherzato la centenaria –, ma visto che mi avete fatto morire una volta, mi devi promettere che torni a trovarmi quando hai un po’ di tempo, così guardiamo insieme le vecchie foto che ho».

Una promessa che Pierotti ha accolto con piacere, assicurando che tornerà presto con alcune fotografie storiche di Corciano risalenti agli anni della giovinezza della signora. E con un’ultima battuta il sindaco ha inquadrato il caso nel contesto più ampio: «Due centenarie in pochi giorni… undici in meno di trenta mesi: a questo punto dobbiamo davvero iniziare a capire qual è il segreto di Corciano!».

