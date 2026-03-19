Francesco Mandelli e Herbert Ballerina al The Space Cinema di Corciano per “Cena di Classe”

Il The Space Cinema di Corciano si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione — anzi, due. Francesco Mandelli e Herbert Ballerina saranno presenti in sala nei prossimi giorni per salutare il pubblico prima della proiezione del loro nuovo film «Cena di Classe», commedia corale prodotta da Roadmovie e distribuita da Medusa Film. Un appuntamento che trasforma una serata al cinema in un vero incontro con i protagonisti della pellicola.

L’evento è in programma venerdì 27 marzo alle ore 21:00 presso il multisala di Corciano, nell’ambito della programmazione di eventi speciali che The Space Cinema dedica al meglio della stagione cinematografica italiana.

«Cena di Classe» arriva nelle sale dal 26 marzo. Il film è ispirato all’omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, descritta come «vero e proprio manifesto generazionale». La trama ruota attorno a un gruppo di ex compagni di liceo che si ritrova diciassette anni dopo il diploma per il funerale di un compagno: quella che inizia come una cena carica di nostalgia si trasforma in una lunga notte di eccessi, segreti e confessioni, costringendo tutti a fare i conti con il passato, le proprie scelte e ciò che sono diventati.

La pellicola si presenta come una commedia «irriverente e agrodolce», capace di raccontare una generazione attraverso una notte fuori controllo: un ritratto corale che mescola humour e malinconia in uno stile che richiama la tradizione della commedia italiana contemporanea.

I biglietti per la serata del 27 marzo sono acquistabili sul sito ufficiale di The Space Cinema a questo link o tramite l’App ufficiale. Per chi vuole assicurarsi un posto in sala per l’incontro con Mandelli e Herbert Ballerina, è consigliabile procedere con anticipo.