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giovedì 19 Marzo 2026
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Europa League, oggi Roma-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League e affronta il Bologna allo stadio Olimpico, nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dal pareggio per 1-1 della scorsa settimana, con i gol di Bernardeschi e Pellegrini. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Roma-Bologna, in campo stasera alle 21: 

ROMA (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini 

BOLOGNA (4-2-3-1) Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano 

La partita di Europa League tra Roma e Bologna sarà visibile su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno (201) o Sky Sport (252). Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

 

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