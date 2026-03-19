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giovedì 19 Marzo 2026
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Como in lutto, morto a 86 anni il patron Michael Hartono

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Il Como calcio è in lutto per la morte del patron Michael Bambang Hartrono, 86 anni e azionista di riferimento del club lariano insieme al fratello Robert Budi. Il magnate indonesiano del tabacco è morto a Singapore, come riporta il ‘Jakarta Globe’, che cita un portavoce della PT Djarum, azienda produttrice di sigarette. Era stato inserito da Forbes al 149° posto tra le persone più ricche al mondo con un patrimonio stimato in circa 18 miliardi di dollari. Aveva acquisito il Como nel 2019. 

“La società Como 1907 è profondamente addolorata per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il Club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group. Sotto la guida della famiglia, il Club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo la società lo ricorda con gratitudine e rispetto”, scrive il club sul suo sito. 

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