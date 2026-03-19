Calcio para-sociale a Ellera: Angelana verso Coverciano, l’Ellera Calcio domina il Fun & Play

Il Campo Sportivo «G. Fioroni» di Ellera ha ospitato due intense giornate del campionato di calcio para-sociale organizzato dalla FIGC-DCPS — Federazione Italiana Giuoco Calcio, Divisione Calcio Para Sociale. Sabato 7 marzo si sono disputate la quarta giornata del Campionato Umbria di 3° Livello e la seconda giornata del Campionato Promozionale Fun & Play; sabato 14 marzo è stata la volta della terza giornata del Campionato Umbria-Marche di 2° Livello. Un appuntamento doppio che ha confermato la vivacità del movimento para-sociale umbro e il ruolo centrale del territorio corcianese nell’ospitare queste competizioni.

Alla giornata del 14 marzo è pervenuto il saluto del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che aveva ricevuto un invito a partecipare. Il Ministro ha rivolto «un caloroso messaggio a tutte le Ragazze e Ragazzi presenti» e alle loro famiglie, testimoniando l’attenzione delle istituzioni nazionali verso questa forma di sport inclusivo.

Nel 3° Livello del 7 marzo, il quadro delle gare ha visto l’Asd Angelana imporsi sull’Ac Foligno 1928 Team Mola per 6 a 2, pur avendo subito un’inattesa sconfitta per 5 a 4 contro l’Asd Nuova Alba nel turno precedente della stessa giornata. Nonostante l’intoppo, la marcia dell’Angelana verso le Finali Nazionali di Coverciano, previste per metà maggio presso il Centro Tecnico Federale, procede con determinazione.

Sul fronte del Campionato Promozionale Fun & Play, si è distinta l’Asd Ellera Calcio, che ha conquistato entrambe le vittorie disponibili. «Da sottolineare la costante crescita dell’ennesima squadra dell’Asd Ellera Calcio», sottolinea Armando Marcucci, Delegato Regionale Umbria FIGC-DCPS, riconoscendo alla società corcianese il ruolo di «vero e proprio vivaio del Campionato» e ricordando come la stessa abbia contribuito alla crescita dell’Ac Perugia 1905 e dell’Asd Pontevecchio.

Nella giornata del 14 marzo, dedicata al 2° Livello Umbria-Marche, il match clou ha visto l’Ac Perugia 1905 pareggiare 4 a 4 con la Superga 48 di Spoleto a tempo praticamente scaduto. «Bravi gli Spoletini — commenta Marcucci —, ma i Grifoni hanno oramai preso le misure a questo Campionato e nel prossimo Campionato saranno degli assoluti protagonisti». Un elogio speciale è stato riservato a Francesco Boriosi, tecnico dell’Asd Pontevecchio, capace di «reggere la baracca» nonostante numerose assenze per infortuni e malattie, trasformando giocatori in ruoli non loro con «prestazioni di assoluta concretezza sportiva».

La corsa verso le Finali Nazionali di Coverciano, in programma il 15, 16 e 17 maggio, si deciderà all’ultima giornata del 2° Livello: Superga 48, Junior Città di Castello e Anthropos Civitanova Marche si contenderanno i due pass disponibili. Per il 3° Livello e il Fun & Play il prossimo appuntamento è fissato per il 28 marzo, mentre l’11 aprile sarà la volta del 2° Livello Umbria-Marche. «Il divertimento continua», chiosa Marcucci.

