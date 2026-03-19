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giovedì 19 Marzo 2026
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Blue Green Economy Award 2026, candidature fino al 31 maggio

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Parte l’edizione 2026 del Blue Green Economy Award, promosso dall’Associazione For Human Community, iniziativa del network Comunicazione Italiana dedicata alle imprese e ai manager che si distinguono per visione, impegno e concretezza nei percorsi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. 

Il Premio si conferma un punto di riferimento per la valorizzazione delle buone pratiche Esg e delle iniziative legate alla Blue Economy, l’insieme delle attività economiche connesse a mari e oceani. La partecipazione cresce di edizione in edizione: 198 aziende candidate nel 2024, 220 nel 2025. 

Le candidature per l’edizione 2026 sono aperte dal 19 marzo al 31 maggio. Possono partecipare aziende e organizzazioni di qualsiasi dimensione – grandi, medie e piccole – che abbiano realizzato progetti nelle tre categorie principali:  

– Sostenibilità ambientale;  

– Sostenibilità sociale;  

– Sostenibilità economica. 

Accanto alle categorie principali, l’edizione 2026 introduce quattro premi speciali dedicati a temi emergenti:  

– Premio Benessere e Sport, progetti dedicati alla salute e al benessere delle persone;  

– Premio Blue, iniziative per la tutela del mare e dell’ambiente marino;  

– Premio Innovazione e Intelligenza Artificiale, progetti che integrano l’Ia nei processi di sostenibilità;  

– Premio Startup, iniziative sviluppate da startup e realtà imprenditoriali emergenti.  

I progetti saranno valutati da una giuria composta da esperti di sostenibilità, rappresentanti del mondo accademico, manageriale e istituzionale. La rosa dei finalisti sarà annunciata entro il 15 luglio 2026.  

L’evento conclusivo si terrà il 16 settembre 2026 a Napoli, al Salone Margherita, nell’ambito della Blue Green Week, il percorso di incontri e iniziative dedicato all’innovazione sostenibile e alla valorizzazione delle migliori esperienze d’impresa. 

sostenibilita

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