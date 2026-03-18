“Vite di donna” verso il gran finale: moda anni ’20, Dante e universo femminile

Gli ultimi appuntamenti dell’edizione 2026 di «Vite di donna: luci e ombre dell’universo femminile» sono alle porte. La rassegna promossa dal Comune di Corciano per sensibilizzare, conoscere e raccontare l’universo femminile si avvia alla conclusione con due eventi in programma nei prossimi fine settimana, tra presentazioni letterarie, performance artistiche e teatro.

Il primo appuntamento è per sabato 21 marzo alle 17 nella chiesa museo di San Francesco, con la presentazione del libro «Seduzione ribelle. Viaggio nella moda degli anni Venti» di Ambra Cenci, edito da Fabrizio Fabbri Editore. Il volume esplora l’emancipazione femminile nel periodo successivo alla Prima guerra mondiale, attraverso il prisma della moda come strumento di libertà e affermazione identitaria. A dialogare con l’autrice sarà il critico d’arte Andrea Baffoni; sono previste performance artistiche a tema.

Il secondo appuntamento porta in scena la letteratura e il teatro. Sabato 28 marzo alle 18, al Teatro della Filarmonica, andrà in scena «E il modo ancor mi offende», spettacolo del gruppo informale autonomo Terzo Tempo Teatro, a cura della Compagnia amatoriale del Lions Club International. Sei donne di diversa estrazione sociale — seppur private della vita — vogliono raccontare le proprie storie, come Francesca da Rimini nel celebre verso dantesco che dà titolo allo spettacolo. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al numero 075 5188255.

Nel frattempo restano aperte due mostre che completano il percorso della rassegna. Nella chiesa-museo di San Francesco, fino al 6 aprile, è visitabile «Donne da raccontare», ideata dall’artista-designer Cinzia Verni: dodici donne legate al territorio corcianese — dal mondo della cultura, della scienza, dell’imprenditoria, dell’alta cucina, della politica e dell’arte — sono le protagoniste di un racconto corale fatto di fotografia, abiti scultura e installazioni in carta. «Fragili e resistenti al tempo stesso», le sculture della Verni sono simbolo della forza e della delicatezza che convivono nell’universo femminile.

Nelle sale dell’Antico Mulino e del Belvedere, fino a domenica 22 marzo, l’associazione Arcaes — Arte in… Bottega — propone la collettiva di pittura e scultura «Eden – Donna-Gioia-Bellezza-Pace», dedicata alla gioia di vivere, alla bellezza della natura incontaminata e alla pace che viene dalla conoscenza e dalla capacità di essere artefici del proprio futuro.

Gli orari di apertura della chiesa museo di San Francesco prevedono sabato e domenica di marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con apertura straordinaria il 4, 5 e 6 aprile fino alle 19; su richiesta è possibile visitarla tutti i giorni chiamando il 075 5185255. Le sale dell’Antico Mulino e del Belvedere sono aperte venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 19.