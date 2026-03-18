spot_img
mercoledì 18 Marzo 2026
spot_img

Un ‘Oscar’ in Ucraina per Sean Penn: “Fatto con resti di un vagone colpito dai russi”

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Agli Oscar 2026 ha vinto la statuetta come Miglior attore non protagonista, ma Sean Penn non ha partecipato alla cerimonia a Los Angeles (e quindi non ha ritirato il premio) per recarsi nuovamente in Ucraina. E lì, a sorpresa, ha ricevuto una statuetta speciale: la forma è proprio quella di un Oscar ma è realizzata con il metallo di un vagone ferroviario danneggiato da un attacco russo. 

A consegnarglielo Oleksandr Pertsovskyi, Ceo delle Ferrovie Ucraine, che sui social ha condiviso il video dell’incontro. “Ti stai perdendo l’Oscar, quindi abbiamo realizzato questo per te. È fatto con un vagone ferroviario danneggiato dai russi. Non è oro, ma è molto vero”, dice Pertsovskyi all’attore nel filmato. 

L’attore, da sempre sostenitore della causa ucraina, ha visitato il Paese più volte dall’inizio dell’invasione russa, anche per co-dirigere un documentario dedicato al presidente Volodymyr Zelensky. Sull’ “Oscar ucraino” questa dedica in inglese: “Questo metallo ha portato milioni di persone lontano dalla guerra. Poi è arrivato un missile russo. Non l’abbiamo trasformato in un’arma, ma in gratitudine per te. Per il tuo talento. Per il tuo coraggio di stare al fianco dell’Ucraina”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie