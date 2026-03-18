spot_img
mercoledì 18 Marzo 2026
spot_img

Svizzera, cabinovia precipita per il forte vento: un morto a Engelberg

adn-primapagina
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Una cabinovia è precipitata vicino a Engelberg, nel cantone di Obwalden in Svizzera, a causa del forte vento. La polizia di Nidwalden ha confermato in conferenza stampa che una persona è morta.  

La vittima si trovava da sola a bordo della cabinovia, per cui non risultano altre persone coinvolte. 

“Non possiamo rilasciare dichiarazioni sulla vittima finché non ne sarà stata accertata l’identità”, ha aggiunto la polizia durante la conferenza stampa, come riportano i siti di Rts e Bick. Testimoni avevano riferito di una persona “rianimata sul posto per 30 minuti” e portata via dai soccorritori. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie