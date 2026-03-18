Svizzera, cabinovia precipita per il forte vento: un morto a Engelberg

(Adnkronos) – Una cabinovia è precipitata vicino a Engelberg, nel cantone di Obwalden in Svizzera, a causa del forte vento. La polizia di Nidwalden ha confermato in conferenza stampa che una persona è morta.

La vittima si trovava da sola a bordo della cabinovia, per cui non risultano altre persone coinvolte.

“Non possiamo rilasciare dichiarazioni sulla vittima finché non ne sarà stata accertata l’identità”, ha aggiunto la polizia durante la conferenza stampa, come riportano i siti di Rts e Bick. Testimoni avevano riferito di una persona “rianimata sul posto per 30 minuti” e portata via dai soccorritori.

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