Reggio Calabria, 29enne travolta e uccisa da auto: è caccia al pirata della strada

(Adnkronos) – Una ragazza di 29 anni è stata travolta e uccisa da un’auto nella notte, intorno alle tre, a Reggio Calabria. La persona alla guida dell’auto pirata non ha prestato soccorso alla vittima e si è dileguata a bordo del mezzo, facendo perdere le proprie tracce. La Polizia locale sta procedendo a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza al fine di risalire alla sua identità.

Secondo quanto si è appreso, la giovane, di nazionalità finlandese, stava attraversando la strada, in via Calabria, quando l’auto l’ha investita in pieno e uccisa. La 29enne sarebbe morta sul colpo: vani i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul caso il pm di turno della Procura di Reggio Calabria ha aperto un fascicolo.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)