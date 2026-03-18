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mercoledì 18 Marzo 2026
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Iran, direttrice 007 Usa smentisce Trump: “Iran non ha tentato di ricostruire nucleare dopo giugno 2025”. In aula però﻿ non lo dice

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – L’Iran non ha tentato di ricostruire i programmi per l’arricchimento dell’uranio dopo che le sue capacità sono state distrutte nei bombardamenti di Israele e Usa nel giugno del 2025. E’ quanto sottolineato da Tulsi Gabbard in una dichiarazione scritta presentata al Senato, che sembra essere in contraddizione con le giustificazioni dell’attacco avanzate da Donald Trump. “Come risultato dell’Operation Midnight Hammer, il programma iraniano di arricchimento dell’uranio è stato obliterato – ha aggiunto nel testo la direttrice del National Intelligence – non ci sono stati tentativi da allora di ricostruire la capacità di arricchimento dell’uranio”.  

Gabbard però non ha letto in aula questo passaggio del suo intervento. E quando il senatore democratico, Mark Warner, a cui era stato consegnato il testo integrale, glielo ha fatto notare, chiedendole se avesse “omesso il paragrafo perché il presidente due settimane fa ha detto che dall’Iran veniva una minaccia imminente”, la direttrice della National Intelligence ha risposto: “No, ho solo visto che mi ero dilungata e quindi ho saltato dei passaggi”. 

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