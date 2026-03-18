Biennale Arte, incendio su tetto padiglione Serbia: nessun ferito

(Adnkronos) – Un incendio è divampato sulla copertura dell’edificio del padiglione della Serbia della Biennale Arte di Venezia. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenute due Apl (Autopompe Lagunari) del distaccamento dei vigili del fuoco di Venezia, supportate da un’imbarcazione del Nucleo Nautico di Marittima. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso. Le fiamme sono divampate durante la coibentazione della struttura. Un denso fumo nero è visibile da più parti della città.

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