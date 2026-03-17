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martedì 17 Marzo 2026
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Nigeria, attentati kamikaze nel nord-est: 23 morti e 108 feriti

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Almeno 23 morti e 108 feriti è il bilancio di una serie di attentati kamikaze che si sono registrati a Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, nella serata di ieri. Lo ha riferito oggi il portavoce della polizia, Nahum Kenneth Daso. 

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