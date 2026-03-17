Maltempo in Calabria, frane e strade allagate. Nel Vibonese crolla atrio in una scuola

(Adnkronos) – La Calabria stretta nella morsa del maltempo, tra frane e strade allagate. Tragedia sfiorata a Capistrano, nel Vibonese, dove è crollato l’atrio di una scuola, a Taormina a causa delle forti piogge è crollato invece un palazzo disabitato nei pressi di Porta Messina.

Particolarmente colpito è il territorio della costa ionica cosentina, in particolare i Comuni di Corigliano Rossano, Mirto, Calopezzati, Pietrapaola e Mandatoriccio, dove la pioggia incessante ha provocato allagamenti, smottamenti e difficoltà alla viabilità. La Strada Statale 106, unico punto di raccordo tra la Sibaritide e il Basso Jonio, è finita sott’acqua: il tratto all’altezza di località ‘Toscano’, a Corigliano Rossano, è allagato, e al momento, il traffico risulta paralizzato. La situazione è critica nel territorio di Crosia, dove le fiumare Trionto e Fiumarella hanno superato gli argini provocando diffusi allagamenti. Nel centro storico, inoltre, si verificata una frana nei pressi delle case popolari, che ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 80 persone. Diverse persone sono rimaste bloccate nelle auto e nelle abitazioni, a causa dell’innalzamento rapido del livello dell’acqua, e sono in corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco.

Situazione difficile anche nel Vibonese, in particolare a Gerocarne e Monterosso Calabro, dove diverse frane hanno causato l’interruzione di alcune strade provinciali. Al momento, il Gos (Gruppo Operativo Speciale) dei vigili del fuoco sta operando sulla Strada provinciale 54 Filogaso–San Nicola da Crissa, interessata da smottamenti e colate di fango. Tragedia sfiorata a Capistrano: a causa del maltempo, l’atrio del plesso scolastico di via Marconi ha in parte ceduto, i bambini sono stati fatti evacuare e accompagnati a casa con uno scuolabus e la scuola nei prossimi giorni resterà chiusa.

Nel corso della notte, il Comune di Sorianello è stato particolarmente colpito dagli eventi meteorologici. Un’abitazione con quattro persone all’interno è rimasta isolata a seguito del cedimento della strada di accesso. Alle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco hanno raggiunto l’abitazione e le hanno tratte in salvo. Sempre a Sorianello, una frana in via Roma ha ostruito l’accesso ad alcune abitazioni. Inoltre, a Soriano Calabro, Filadelfia, Simbario e Joppolo si registra la caduta di alberi in strada, che ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione.

A causa delle forti piogge degli ultimi giorni, è crollato a Taormina nella serata di ieri, un palazzo disabitato, nei pressi di Porta Messina, a due passi da un ristorante. Per fortuna non si registrano feriti.

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