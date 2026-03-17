L’estetica urbana incontra l’alta formazione: design d’autore e partnership con l’Accademia di Belle Arti

(Adnkronos) – La nuova proposta tecnologica realme, presentata ufficialmente oggi a Milano, si caratterizza per la filosofia “Urban Wild Design”, un concept nato dalla visione del celebre designer Naoto Fukasawa che mira a integrare sensazioni naturali nel contesto urbano. Per Fukasawa, il design non deve limitarsi alla forma, ma deve fungere da ponte tra l’ambiente artificiale della città e il bisogno primordiale di contatto con la natura. Questa visione si traduce in un’esperienza materica dove lo smartphone cessa di essere un freddo oggetto metallico per diventare un elemento organico: il modello di punta della serie 16 Pro utilizza una cover in silicone organico bio-based certificato USDA, con texture che richiamano la granulosità del grano e la levigatezza dei ciottoli di fiume. L’obiettivo è restituire all’utente una “sensazione di naturalezza nel quotidiano urbano”, trasformando ogni interazione tattile in un momento di micro-benessere sensoriale. Il modulo fotocamera “Metal Mirror Camera Deco”, trattato con tecnologia PVD, completa un’estetica che coniuga resistenza e minimalismo, mentre la variante standard adotta una finitura “velvet matte” studiata per un’ergonomia superiore e una resistenza ottimale all’usura quotidiana.

Il valore di questa ricerca estetica ha trovato un riconoscimento istituzionale di rilievo nella partnership tra la serie realme 16 pro e l’Accademia di Belle Arti di Roma. La nuova serie è stata infatti selezionata come smartphone ufficiale della Scuola di Fotografia e Video dell’istituto capitolino, segnando un momento di convergenza tra industria e accademia. A partire da aprile 2026, i dispositivi diventeranno parte integrante del percorso didattico: gli studenti dei corsi di ritratto li utilizzeranno come strumenti di sperimentazione per approfondire tecniche di fotografia mobile, lavorando su composizione, gestione dinamica della luce e storytelling visivo.

L’integrazione di questi terminali nei laboratori dell’Accademia sottolinea come lo strumento digitale sia ormai considerato una piattaforma matura per l’espressione artistica professionale, capace di “portare tecnologie da flagship a un pubblico più ampio” e di fornire ai futuri professionisti dell’immagine un supporto versatile per lo sviluppo della propria visione creativa. Il momento culminante di questa collaborazione sarà l’esposizione collettiva presso il Campo Boario di Roma, dove verranno presentate al pubblico le opere selezionate nell’ambito del “realme Photography Contest”. Questa competizione, interamente focalizzata sul tema del ritratto, rappresenta la fase conclusiva di un percorso che vede lo smartphone come parte integrante dell’esplorazione del linguaggio fotografico contemporaneo. Attraverso la produzione di case study strutturati, il dispositivo diviene “mezzo di ricerca visiva e sperimentazione artistica”, permettendo a 42 studenti di testare la tecnologia mobile in scenari reali.

In questo contesto di eccellenza visiva si inserisce il sistema “200MP LumaColor Portrait Master”, il cuore tecnologico della serie 16 Pro progettato per garantire ritratti con una profondità e una fedeltà cromatica senza precedenti nella sua categoria. La dotazione tecnica prevede un sensore principale da 200 MP supportato, nella versione più avanzata, da un teleobiettivo periscopico 3,5× e dal “FullFocal Portrait Lens Kit”. La gestione dello sfocato è affidata al “ProDepth Bokeh Algorithm”, che emula la resa delle lenti professionali, mentre la registrazione video si spinge fino al 4K FullFocal HDR con uno zoom capace di raggiungere i 120×. Sotto la scocca, le prestazioni sono garantite dal processore Snapdragon 7 Gen 4 e dal chip MediaTek Dimensity 7300-Max 5G, entrambi supportati da batterie da 7000 mAh e dal sistema di raffreddamento “AirFlow VC Cooling”. L’ecosistema audio vede invece il debutto delle realme Buds Air8, auricolari da 4,67 grammi che introducono la “Ultra Depth Noise Cancellation” per un isolamento acustico di livello professionale.

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