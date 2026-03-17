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martedì 17 Marzo 2026
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‘Frosinone culone’ compie 30 anni: la telecronaca tifosa che ha fatto… la storia

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
“Frosinone culone” compie 30 anni. Ed è un compleanno speciale, per un racconto sportivo ormai entrato nel folklore del calcio italiano. Una telecronaca tifosa ante-litteram di Giulianova-Frosinone (partita della vecchia Serie C2) diventata virale ben prima dell’era dei social con uno sfogo colorito di un telecronista che, in maniera divertente, ha raccontato tutta la passione e l’ironia di un momento sportivo vissuto senza filtri.  

 

Quella telecronaca, spontanea e sopra le righe, ha trasformato – anche grazie al celebre aiuto della Gialappa’s band – una partita qualsiasi in un pezzo di storia popolare. Una telecronaca che anche oggi viene citata, imitata e condivisa come esempio di tifo autentico e simpatico. Autore della telecronaca, il giornalista Francesco Marcozzi, voce del Giulianova Calcio. Curiosità: su Rete8, stasera alle 21 verrà celebrato il ‘Frosinone culone Memorial day’, un evento per festeggiare in modo speciale i trent’anni dal 17 marzo 1996. E di un momento che ha fatto la storia del calcio pop.  

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