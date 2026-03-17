Fedez intervista Meloni a Pulp Podcast: “Schlein e Conte invitati ma ci hanno ignorato”

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Fedez con Mr. Marra intervista la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Pulp Podcast. In vista della puntata che sarà online giovedì 19 marzo, il rapper sul proprio profilo Instagram pubblica un estratto video con alcune domande poste nel corso della chiacchiera. E con una storia, i due conduttori del podcast si rivolgono in modo polemico a chi contesta la presenza della premier a pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. “Abbiamo proposto a tutti i partiti italiani spazio per il confronto. Quelli che non avete visto hanno scelto di ignorarci. Ora non piangete”, scrive Mr Marra in una storia che Fedez ripropone: vengono mostrati gli screenshot delle email con la proposta di partecipazione a Pulp Podcast inviate a Elly Schlein, segretaria del Pd, e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. In passato, Pulp Podcast ha ospitato numerosi esponenti della politica – sostanzialmente di tutti i partiti – per interviste e discussioni su un ampio ventaglio di temi. Nel promo, vengono mostrate alcune domande poste nell’intervista? “La nostra politica estera non è troppo subalterna agli Stati Uniti?”, “Ci può spiegare come funzionerebbe l’alta corte?”, “Su cosa siamo indipendenti?”.

“Siamo molto contenti di questa opportunità. Giovedì esce la puntata. Al netto degli articoli che stanno uscendo e che ovviamente usciranno dandoci per degli asserviti al potere, almeno voi della della mia community e che seguite Pulp sapete benissimo che abbiamo invitato già Gratteri che è platealmente per il no, Gherardo Colombo, abbiamo invitato Di Pietro e soprattutto abbiamo inviato delle email, prima di girare questa puntata, sia alla segreteria della Schlein del Pd che a Conte Del Movimento Cinque Stelle e abbiamo sempre offerto spazio a tutti”, dice Fedez in un vocale inviato ai follower del suo canale broadcast su Instagram. “Come immaginerete – aggiunge – le domande le abbiamo fatte e quindi siamo molto contenti di questa opportunità, di questo traguardo per il podcast e abbiamo cercato di creare un luogo di dibattito sano. L’abbiamo costruito nel tempo, quindi per noi è un bel traguardo”.

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