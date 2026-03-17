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martedì 17 Marzo 2026
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Chelsea-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Il Chelsea ospita il Paris Saint-Germain in Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, i Blues ospitano i parigini – in diretta tv e streaming – a Stamford Bridge nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. Si riparte dal 5-2 del Parco dei Principi con cui la squadra di Luis Enrique, campione d’Europa in carica, si è aggiudicata il primo round del doppio confronto, avvicinando la qualificazione ai quarti. 

 

La sfida tra Chelsea e Psg è in programma oggi, martedì 17 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Garnacho; Joao Pedro. All. Rosenior 

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique 

 

Chelsea-Psg sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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