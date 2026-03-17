Calcio, Lidl e Uefa lanciano una partnership storica

(Adnkronos) – Il Gruppo Schwarz, di cui Lidl fa parte, rafforza il proprio impegno nel calcio europeo, siglando una partnership strategica a lungo termine con la Uefa – la prima di questo tipo nella storia della federazione. Questa collaborazione va oltre la classica sponsorizzazione, in quanto mira a creare un valore tangibile per la comunità attraverso i programmi educativi della Uefa. La federazione e Lidl, grazie alle rispettive expertise, uniranno le forze per portare l’alimentazione consapevole e uno stile di vita attivo a tutti i livelli: dal calcio professionistico dei grandi palcoscenici europei fino ai giovani talenti delle scuole di calcio locali. Una componente fondamentale di questo accordo, infatti, è l’impegno verso il calcio “di base” cioè quello praticato dai giovani e dalle giovani che si approcciano per la prima volta allo sport.

In qualità di partner del programma Uefa Football in Schools, Lidl si impegnerà a promuovere un’alimentazione sana e consapevole nelle scuole e a incentivare lo sport e l’attività fisica nella vita quotidiana dei bambini e delle bambine in tutta Europa. A tal fine, Uefa e Lidl stanno sviluppando congiuntamente una piattaforma digitale europea che supporti le federazioni calcistiche nazionali nell’offrire un calcio inclusivo e di alta qualità nelle scuole e nelle associazioni calcistiche locali.

La piattaforma fornirà linee guida pratiche e unirà calcio, istruzione e sana alimentazione. Saranno disponibili, inoltre, corsi online per insegnanti e allenatori per aiutarli a promuovere uno stile di vita attivo attraverso il calcio, con contenuti adattati alle diverse fasce d’età. I due partner daranno continuità al successo del Lidl Youth Camp del 2025, con l’obiettivo di ispirare i giovani talenti e – parallelamente – l’Insegna retail assumerà anche il ruolo di Official Take Care Nutrition Partner della Uefa.

“Stiamo sviluppando in modo estremamente mirato la nostra collaborazione con la Uefa, con l’obiettivo di creare un beneficio tangibile per la società. Grazie al potere del calcio – prosegue Jens Thiemer, Chief Customer Officer Lidl International – portiamo tutta la nostra esperienza sull’alimentazione sana e consapevole esattamente dove questa può fare la differenza: agli allenatori, ai genitori e ai bambini. Il cambiamento sociale che ci auspichiamo non avviene nei grandi stadi, ma proprio qui, nelle palestre scolastiche e nelle piccole associazioni sportive locali.”

“Siamo lieti di accogliere il Gruppo Schwarz come nostro primo partner corporate strategico. Insieme – afferma Guy-Laurent Epstein Uefa Marketing Director – uniamo le nostre forze per plasmare il futuro del calcio europeo in modo sostenibile, responsabile e competitivo. Insieme a Lidl, il calcio diventa un veicolo per portare la passione per l’attività fisica e la nutrizione consapevole fino ai giovani delle scuole calcio locali.”

Lidl è partner della Uefa dal 2024 e in futuro ricoprirà il ruolo di global partner ufficiale sia delle squadre nazionali Uefa femminili sia di quelle maschili. Fino al 2030, Lidl supporterà prestigiose competizioni, tra cui Uefa Euro 2028 e Uefa Women’s Euro 2029. L’impegno comprende le Qualificazioni Europee Femminili 2026 e 2028, la Uefa Women’s Nations League 2027 e 2029 e Uefa Women’s Euro 2029. Nelle competizioni maschili, Lidl supporterà il Campionato Europeo di Calcio Uefa 2028, la Uefa Nations League 2027 e 2029, le Qualificazioni Europee 2027 e 2029, il Campionato Europeo Under-21 Uefa 2027 e 2029, oltre al Campionato Europeo Uefa di Futsal 2026 e 2030.

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