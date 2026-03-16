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lunedì 16 Marzo 2026
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Valanga travolge due sciatori su ghiacciaio Presena: uno è grave

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Due sciatori sono stati travolti da una valanga sul ghiacciaio Presena, a Ponte di Legno, nel Bresciano. L’evento si è verificato poco prima delle 13.30 di oggi. 

I due sono stati soccorsi dai sanitari dell’Areu 118, intervenuti insieme ai tecnici del Soccorso alpino: uno dei due è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Trento. L’altro, rimasto illeso, non ha avuto necessità di cure.  

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Breno.  

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