Trump: “Cuba? Posso liberarla o prenderla, credo che avrò l’onore di conquistarla”

(Adnkronos) – “Credo proprio che avrò l’onore di conquistare Cuba. Sarebbe fantastico. Un grande onore”. L’Avana ancora nel mirino del presidente Usa Donald Trump, che stavolta in una conferenza stampa a Washington è tornato a parlare dell’isola con toni meno concilianti rispetto ai giorni scorsi. “Posso liberarla o prenderla – ha detto -, penso di poterci fare tutto quello che voglio”, ha poi aggiunto il tycoon, affermando che si tratta di un paese fortemente indebolito.

Tutt’altro, insomma, rispetto al “friendly takover”, una “acquisizione amichevole”, con il quale Trump auspicava solo nei giorni scorsi una svolta soft per Cuba, sbilanciandosi su un cambio di regime nell’isola caraibica. Il presidente degli Stati Uniti aveva delineato infatti un iter basato su dialogo e trattative con L’Avana.

“Il governo cubano sta parlando con noi e ha grossi problemi, come sapete. Non hanno soldi, non hanno nulla al momento, ma stanno dialogando con noi e forse vedremo una presa di controllo pacifica di Cuba”, aveva spiegato Trump ai giornalisti.

Con l’economia cubana ormai spinta dal blocco petrolifero sull’orlo del collasso, Trump sembrava inizialmente sperare di raggiungere un accordo con il governo cubano per eviatre il caos. Washington sembrava infatti voler puntare anche nell’isola caraibica al modello Venezuela: a Caracas, dopo il blitz con cui le forze speciali Usa hanno catturato Nicolas Maduro, il governo è nelle mani della sua ex vice, Delcy Rodriguez, bolivariana nelle dichiarazioni, ma assolutamente collaborativa e allineata a Washington nei fatti. Per la svolta a Cuba, ipotizzava Trump, basterà parlare.

Al modello Venezuela aveva fatto un esplicito riferimento lo stesso Rubio, che da figlio di esuli cubani per decenni ha invocato la caduta del regime castrista: “Cuba ha bisogno di cambiamento, ma non deve avvenire tutto insieme, da un giorno all’altro, tutti siamo maturi e realistici, per esempio stiamo vedendo un processo del genere in Venezuela”, ha detto parlando al vertice dei Paesi dei Caraibi il segretario di Stato americano che, secondo fonti informate, starebbe discutendo un possibile accordo con Raul Guillermo Rodriguez Castro, il nipote di Raul.

L’amministrazione Trump starebbe intanto cercando di destituire il presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Lo rivela il New York Times, citando “quattro persone a conoscenza dei colloqui”. Secondo il Nyt, gli americani hanno fatto capire ai negoziatori cubani che il presidente deve dimettersi: se i cubani acconsentissero, si tratterebbe del primo grande sconvolgimento politico derivante dai colloqui tra i due Paesi, iniziati alcuni mesi fa.

Secondo alcuni funzionari, la rimozione del capo di Stato cubano consentirebbe cambiamenti economici strutturali nel Paese, che Díaz-Canel, considerato dai funzionari un intransigente, difficilmente appoggerebbe. La rimozione del massimo esponente del governo cubano darebbe al presidente Trump una vittoria simbolica che gli permetterebbe di affermare all’opinione pubblica americana di aver rovesciato il leader di un governo di sinistra da tempo ostile agli Stati Uniti, come già accaduto in Venezuela, ha aggiunto la fonte. Finora gli Stati Uniti non starebbero invece esercitando invece pressioni contro i membri della famiglia Castro, che rimangono i principali detentori del potere nel paese, hanno aggiunto due delle fonti.

Secondo quanto riferito da una fonte, i negoziatori statunitensi vogliono anche che Cuba accetti di rimuovere dal potere alcuni funzionari anziani che rimangono fedeli agli ideali di Fidel Castro e premono per il rilascio dei prigionieri politici, un obiettivo politico di lunga data degli Stati Uniti.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)