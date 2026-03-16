Sport, Galanda: “Porta i ragazzi a stare insieme, mia carriera iniziata così”

(Adnkronos) – “Quella che ci troviamo di fronte oggi” al parco di Via Neruda di Cologno Monzese (Mi) “è un’immagine bellissima: una inaugurazione dove si gioca a pallacanestro, a calcio, e ad altri sport. Attività che portano i ragazzi a stare insieme. Anche la mia carriera è iniziata in un contesto come questo”. Così Giacomo Galanda, ex cestista e dirigente sportivo, alla presentazione a Cologno Monzese di “Sport Illumina”, l’iniziativa, di cui Galanda è ambassador, nell’ambito del progetto Illumina, ideato da Sport e Salute e promosso e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che vuole rispondere concretamente alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri.

L’inaugurazione dello spazio aperto a Cologno Monzese, alla presenza del ministro Abodi, “è stata una grande festa, che celebra un inizio. Da qui in poi, la passione dei ragazzi crescerà di giorno in giorno, nel rispetto delle regole, nel rispetto degli orari, degli spazi, dell’amicizia. Tante cose positive nascono in posti come questo, sono davvero felicissimo di essere qui – aggiunge ‘Gek’ Galanda – Il vero sport insegna i valori. Quando parliamo di sport parliamo di rispetto, sia verso gli avversari che verso se stessi, perché l’impegno che si prende verso noi stessi è fondamentale per crescere, per allenarsi, per capire che lo sforzo che si fa serve a migliorarsi e non importa il risultato che poi si ottiene. Io sono stato fortunato, sono stato capitano della Nazionale, ho portato a casa una medaglia olimpica, l’Europeo, gli scudetti, tutto bellissimo, ma quando torno in questi posti e li rivivo trovo vero giovamento, perchè fanno tornare ai momenti di divertimento in cui la passione è nata”.

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