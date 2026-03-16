“Spegni il cellulare”: alla Biblioteca Rodari arriva il silent reading party

Cellulare spento, nessuna notifica e due ore da dedicare interamente a un libro: la Biblioteca comunale «Gianni Rodari» di San Mariano di Corciano ospita nei prossimi giorni un «Silent reading party», un pomeriggio di lettura silenziosa condivisa aperto a tutti i lettori del territorio.

L’appuntamento è per venerdì 20 marzo, dalle 16 alle 18. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i volontari della biblioteca e con il Centro del Riuso del Comune di Corciano, e propone un ambiente accogliente con tè e biscotti per chi vuole ritagliarsi un tempo di calma lontano dalla frenesia digitale.

Il cuore dell’evento sono quattro tavoli tematici, ciascuno con una selezione di libri abbinata a una bevanda calda. Il tavolo «Anime russe» propone opere legate ai grandi temi della tradizione narrativa russa, accompagnate da un tè nero intenso. Il «Café letterario francese» esplora narrativa e temi ricorrenti della letteratura d’Oltralpe — memoria, identità, osservazione della vita quotidiana — con un tè verde. Il tavolo «Natura & Romanticismo» raccoglie opere che mettono al centro il rapporto tra essere umano e natura, abbinate a una tisana alle erbe. Infine, «Eleganza vittoriana» porta i partecipanti nella tradizione letteraria inglese dell’Ottocento con un tè nero inglese.

Ogni partecipante potrà scegliere liberamente il tavolo, il libro e il tempo da dedicare alla lettura, condividendo con gli altri presenti un momento di silenzio e concentrazione. Nessun programma rigido, nessuna performance: solo la compagnia silenziosa di altri lettori e il piacere di una storia tra le mani.

Il motto scelto dagli organizzatori riassume perfettamente lo spirito dell’iniziativa: «Spegni il cellulare. Nessuna notifica, solo storie». In un’epoca in cui l’attenzione è costantemente frammentata, la biblioteca di San Mariano propone un atto semplice e controcorrente: fermarsi, leggere e condividere il silenzio.