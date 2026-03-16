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lunedì 16 Marzo 2026
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Sagre, sindaco Niscemi: “Premio riconosce nostro lavoro ed è simbolo di ripartenza”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Riceviamo un riconoscimento dal duplice significato: da un lato c’è il lavoro svolto, un lavoro lungo 44 anni di Sagra del carciofo, dall’altro vale come simbolo di ripartenza”. Con queste dichiarazioni, Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi (Caltanissetta) in Sicilia è intervenuto in occasione della cerimonia di assegnazione dei marchi “Sagra di Qualità” ed “Evento di Qualità” da parte dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, che rinnova, così, il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, svoltasi presso il Senato della Repubblica.  

“Pochi giorni fa, infatti, abbiamo deciso di riproporre questo appuntamento. Questo significa che sarà un momento di rinascita e di crescita della nostra comunità dopo tutto quello che ci è accaduto”, conclude il sindaco, facendo riferimento alla tragica frana che ha colpito il Comune di Niscemi in seguito alle prolungate precipitazioni. 

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