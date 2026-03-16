La carica dei 300 alla Medio Fondo del Quasar apre ‘Pedalando l’Umbria di Francesco’

Presente il testimonial del circuito l’ex ciclista e cronista sportivo Davide Cassani. Un successo per la pedalata tra i paesaggi del Trasimeno e tante attività al Quasar Village

Oltre 300 ciclisti hanno partecipato domenica 15 marzo alla sesta edizione della Medio Fondo del Quasar che quest’anno è stata anche la prima tappa del circuito cicloturistico Pedalando l’Umbria di Francesco, ideato proprio partendo dalla positiva esperienza della manifestazione organizzata dal Quasar Village di Corciano e Grifo bike Perugia. Una giornata trascorsa all’insegna dello sport e della convivialità in cui un clima primaverile ha consentito di godere a pieno di luoghi e paesaggi suggestivi intorno al Lago Trasimeno. Testimonial della manifestazione, in prima linea alla partenza della Medio Fondo del Quasar in sella alla sua bicicletta, Davide Cassani, ex ciclista professionista e cronista sportivo molto apprezzato, che ha anche premiato i vincitori insieme a Tiziana Zetti, direttrice del Quasar Village, Enrico Angelini, presidente dell’associazione Pedalando l’Umbria di Francesco e responsabile gallerie commerciali PAC 2000A Conad, mentre alla partenza della manifestazione era presente anche Francesco Cocilovo, assessore allo sport del Comune di Corciano. A vincere la competizione a squadre, registrando il maggior numero di chilometri percorsi, è stata la Grifo Bike Perugia. La Medio Fondo del Quasar come sempre ha proposto due circuiti, uno corto di 60 chilometri e uno lungo di 90, e ha previsto due cronoscalate, da Mantignana a Castel Rigone e da Sant’Andrea di Sorbello a Preggio. A vincere in questa che è stata la parte competitiva della manifestazione è stato Paolo Corridoni di Uc Petrignano Asd, seguito da Mattia Burini e Yuri Botticelli di Uc Trasimeno. Prima tra le donne si è classificata Paola Garinei di Passepartout bike. “È stata una bellissima mattinata – ha commentato Cassani –, il sole ci ha aiutato a renderla tale, ma soprattutto le strade e il luoghi bellissimi, come la salita che porta a Castel Rigone dove si trova il letto di san Francesco dove pare abbia dormito nel suo trasferimento verso la Verna, e poi la discesa con il Lago Trasimeno sempre più vicino, veramente panorama straordinari”. “Il circuito Pedalando l’Umbria di Francesco – ha commentato Enrico Angelini – è partito sotto i migliori auspici. Questa è la prima di una lunga serie di tappe che si snodano tra le città che ospitano i nostri centri commerciali: se il buongiorno si vede dal mattino abbiamo iniziato bene. È il sesto anno per la Medio Fondo del Quasar che ha avuto un crescente successo e per questo abbiamo coinvolto i nostri altri centri commerciali dell’Umbria”. “È andata benissimo – ha commentato Tiziana Zetti –, non ci potevamo aspettare di meglio, un upgrade della sesta edizione bello, che ci mette in contatto con le altre realtà e strutture di PAC 2000A Conad, un momento di crescita e grande soddisfazione. Abbiamo registrato un’ottima partecipazione, i servizi che abbiamo offerto sono sempre gli stessi, ma non così scontati, il formato è collaudato: accanto alla pedalata, massaggi pre e post gara a cura di Quasar Medical center & Fisiosalus, il pasta party, le premiazioni con Spazio Conad e i prodotti del territorio. Novità di quest’anno sono stati gli eventi collaterali legati al tema del circuito e pensati anche per i visitatori del centro: la mascotte Lupetto, un writer che ha rappresentato san Francesco dal vivo e laboratori per bambini”.

Il circuito permetterà di attraversare l’Umbria sulle orme di Francesco, la prossima tappa sarà il 12 aprile la Cicloturistica del Lupo che coinvolge i centri commerciali di Gubbio Ferratelle e Porta Nova di Gualdo Tadino. Seguiranno il 26 aprile la Medio Fondo della Verna con partenza e arrivo al Centro Commerciale Castello; il 31 maggio la Medio Fondo Piazza Umbra in Bici dal centro Piazza Umbra di Trevi a La Torre di Spoleto; il 19 luglio la Medio Fondo di Assisi con partenza e arrivo al centro Le Cave di Santa Maria degli Angeli; il 6 settembre la Medio Fondo La Valle Santa con partenza e arrivo al centro commerciale Perseo di Rieti per chiudere il 18 ottobre con Medio Fondo Cospea al Cospea village di Terni