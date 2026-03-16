Iran, Trump: “Una parola e oleodotti su isola di Kharg saranno distrutti. Hormuz? Credo che Francia aiuterà”

(Adnkronos) – “Una sola semplice parola” e la rete di oleodotti sull’isola di Kharg, strategica per l’export dell’Iran, sarà “distrutta”. Questa la nuova minaccia a Teheran del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui gli Usa avrebbero colpito più di settimila obiettivi in tutto il Paese dall’inizio dell’operazione militare lo scorso 28 febbraio e distrutto 100 imbarcazioni.

La campagna militare statunitense “è proseguita a pieno ritmo negli ultimi giorni”, ha affermato, sostenendo che “le capacità militari dell’Iran sono state letteralmente annientate, l’aeronautica non esiste più, la marina non esiste più, molte navi sono state affondate”.

Trump ha aggiunto che “abbiamo ottenuto una riduzione del 90% nei lanci di missili balistici e una riduzione del 95% negli attacchi con droni”. Inoltre, ha proseguito, gli Stati Uniti hanno distrutto più di 30 navi posamine e che la capacità dei droni iraniani si sta “riducendo quasi a zero”.

L’Iran è una “tigre di carta”, ha continuato parlando alla Casa Bianca e minimizzando la minaccia proveniente dalla Repubblica islamica. “Quella con cui abbiamo a che fare ora è una tigre di carta”, ha detto Trump aggiungendo che “non era una tigre di carta due settimane fa”.

A proposito della coalizione che Washington vorrebbe creare per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, “numerosi Paesi mi hanno detto che sono in arrivo. Alcuni sono molto entusiasti, altri meno. Alcuni sono Paesi che abbiamo aiutato per moltissimi anni. Li abbiamo protetti da terribili minacce esterne, eppure non si sono mostrati così entusiasti. E il livello di entusiasmo è importante per me”.

“Dopo 40 anni che vi proteggiamo, non volete essere coinvolti in qualcosa di così insignificante, in cui verranno sparati pochissimi colpi perché (gli iraniani, ndr) non ne hanno più a disposizione? Ma loro hanno risposto: ‘Preferiamo non essere coinvolti’ “, ha aggiunto Trump, riferendosi ai Paesi che non sarebbero disponibili a inviare navi da guerra nello Stretto.

Alla domanda su un eventuale ruolo della Francia, il tycoon ha replicato “penso che aiuterà” e confermato di aver avuto ieri un colloquio telefonico con Emmanual Macron. “Su una scala da 0 a 10, lui è stato da 8. Non la perfezione, ma è la Francia, non ci aspettiamo la perfezione”, ha detto il capo della Casa Bianca.

Trump si è poi detto “molto sorpreso” che il Regno Unito non voglia partecipare alla guerra contro l’Iran. Il leader Usa è poi tornato ad accusare diversi alleati di aver rifiutato di prendere parte alle operazioni militari contro la Repubblica islamica. “Ho detto: non volete farlo? Noi siamo stati con voi. Siamo il vostro alleato più antico e spendiamo molti soldi per la Nato e per tutte queste cose per proteggervi”, ha aggiunto il presidente americano, riferendosi sempre al Regno Unito.

Trump ha poi spiegato di aver chiesto ad altri Paesi di fornire il loro aiuto nello Stretto “non perché abbiamo bisogno di loro, ma perché voglio vedere come reagiscono”. Il presidente americano ha quindi ribadito nel corso della conferenza stampa tenuta oggi quanto affermato altre volte, cioè che gli Stati Uniti proteggono sempre gli altri Paesi ma questi non lo fanno a loro volta quando è il momento del bisogno. “Ho sempre pensato che questa fosse una debolezza della Nato, il nostro compito era proteggerli”, ha affermato.”Ma ho sempre detto che, quando avremo bisogno di aiuto, loro non ci proteggeranno”, ha aggiunto, per poi però puntualizzare che “questo non è un bisogno”.

“Abbiamo costruito il più grande esercito del mondo e proteggiamo le persone”. “Se avessimo bisogno delle loro navi posamine o di qualsiasi altra cosa, di qualsiasi mezzo che potrebbero avere a causa di una situazione in cui si trovano, dovrebbero venire subito ad aiutarci perché noi li abbiamo aiutati per anni”. Alla domanda infine su quali Paesi sosterranno gli sforzi degli Stati Uniti in Iran, Trump ha reso noto che il Segretario di Stato Marco Rubio farà presto un annuncio, e che alcuni Paesi sono vicini all’area e altri più lontani.

“Non sappiamo” se “effettivamente” l’Iran abbia posato mine nelle acque dello Stretto di Hormuz, ma qualora lo facesse sarebbe “una forma di suicidio” da parte di Teheran, ha poi aggiunto il tycoon.

“Non sappiamo se sia vivo o morto”, ha poi detto a proposito della nuova Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei. “Dirò questo, nessuno l’ha visto e questo fatto è inusuale”, ha proseguito. “Non sappiamo chi sia il loro leader. Ci sono persone che vogliono negoziare. Non abbiamo idea di chi siano”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca.

“Israele non lo farebbe. Israele non lo farebbe mai”, ha poi risposto Trump a chi gli chiedeva di commentare le parole del suo consigliere sull’intelligenza artificiale, David Sacks, favorevole a proclamare rapidamente vittoria contro l’Iran, pena il rischio di rimanere invischiati in un conflitto prolungato in cui Israele potrebbe benissimo usare l’arma nucleare.

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