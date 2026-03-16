Fabregas-Gasperini, accuse e lite dopo Como-Roma: “Non mi ha salutato”

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Lite Fabregas-Gasperini dopo Como-Roma. Al termine dello scontro diretto per il quarto posto, che garantisce l’accesso alla prossima Champions League e vinto dai padroni di casa in rimonta per 2-1, c’è stata una scia di polemiche che ha coinvolto i due allenatori. Al triplice fischio Gasperini si è subito diretto negli spogliatoi senza salutare Fabregas, che non l’ha presa bene e l’ha fatto notare nell’immediato post partita.

“Quello di Gasperini non è stato un gesto sportivo”, ha detto Fabregas a SkySport, “al termine della partita io vado sempre a stringere la mano all’allenatore avversario, ceh abbia vinto o perso o che sia arrabbiato o felice”. Il tecnico del Como ha poi spiegato l’episodio: “Sono andato per salutarlo, ma ho visto che si incamminava verso il tunnel degli spogliatoio. Da dove vengo io si dà la mano all’avversario, anche se ti ha massacrato o se pensi che l’arbitro abbia sbagliato”.

E proprio le decisioni di Massa, in particolare l’espulsione di Wesley per doppia ammonizione, sono alla base della furia di Gasperini, che si è riversata anche nel post partita con accuse, più o meno dirette, anche a Fabregas: “Wesley non commette fallo, si vede chiaramente”, ha detto a Sky Sport, “si sposta per non prendere Diao. Non è la prima volta che il Como ha situazioni di questo tipo. Sono chiaramente situazioni cercate, un po’ troppo”.

L’episodio che fa infuriare Gasperini arriva nel corso del secondo tempo di Como-Roma. Dopo il pareggio dei lombardi con Douvikas (che risponde alla rete iniziale di Malen, su rigore) la partita si accende con azioni in serie, da una parte e dall’altra. Al minuto 64, su un contropiede del Como viene espulso il difensore giallorosso Wesley per somma di cartellini gialli, dopo un fallo su Diao.

Furioso il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, che stava per sostituire il calciatore. Dalla panchina, il tecnico non nasconde il suo disappunto per la decisione dell’arbitro. Il Var non può però intervenire in questa occasione, come da protocollo, ma le immagini mostrano un contatto quantomeno dubbio, o lieve, tra i giocatori, che sembrerebbe, almeno secondo l’allenatore giallorosso, aver indotto in errore il direttore di gara.

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