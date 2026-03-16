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lunedì 16 Marzo 2026
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Cremonese-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Torna in campo la Fiorentina. Oggi, lunedì 16 marzo, i viola sfidano la Cremonese – in diretta tv e streaming – in trasferta allo stadio Zini nel monday night della 29esima giornata di Serie A. Scontro salvezza fondamentale per la squadra di Vanoli, che arriva alla sfida dopo aver battuto il Rakow 2-1, con rigore decisivo trasformato da Gudmundsson nel recupero, nell’andata degli ottavi di Conference League e dopo aver pareggiato 0-0 con il Parma nell’ultimo turno di campionato. La Cremonese di Nicola invece è stata battuta per 2-1 dal Lecce al Via del Mare. 

 

La sfida tra Cremonese e Fiorentina è in programma oggi, lunedì 16 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Floriani; Barbieri, Thorsby, Maleh, Okereke; Djuric, Bonazzoli. All. Nicola 

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli 

 

Cremonese-Fiorentina sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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