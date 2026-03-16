Corciano “Comune Plastic Free 2026”: due tartarughe d’oro per l’impegno ambientale

Il nome di Corciano figura tra i 141 Comuni italiani premiati con il riconoscimento «Comune Plastic Free 2026», assegnato da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. La cerimonia della quinta edizione si è tenuta al Teatro Olimpico di Roma, dove il sindaco Lorenzo Pierotti ha ritirato il premio accompagnato dall’assessore all’Ambiente Giordana Tomassini e dalla consigliera delegata alla Transizione ecologica Stella Blancardi.

Il livello raggiunto da Corciano è certificato da due tartarughe d’oro, il simbolo con cui Plastic Free quantifica il grado di virtuosità ambientale di ciascuna amministrazione, sulla base di una valutazione articolata in 20 parametri di merito che includono la gestione del ciclo dei rifiuti, il contrasto alla plastica monouso e la collaborazione con il volontariato.

«Essere premiati a Roma per il riconoscimento di Comune Plastic Free 2026 è per noi motivo di grande orgoglio — ha dichiarato il sindaco Pierotti —. Tra quasi 8.000 Comuni italiani, soltanto 141 hanno ricevuto questo attestato per l’impegno concreto nella tutela dell’ambiente. Vedere il nome di Corciano accanto a città importanti come Roma, Milano, Torino, Bari, Bergamo e Verona dimostra quanto anche una comunità di dimensioni medie possa distinguersi a livello nazionale quando istituzioni, cittadini, scuole, associazioni e volontari lavorano insieme».

Pierotti ha voluto condividere il riconoscimento con l’intera comunità, citando in particolare il lavoro del volontariato locale. «Un ringraziamento particolare va alle referenti locali di Plastic Free, Eleonora ed Ellen, e a tutti i volontari che con passione portano avanti iniziative sul nostro territorio — ha concluso il sindaco —. È un premio che appartiene a tutta la comunità di Corciano».

Con Corciano, in Umbria sono stati premiati anche Castiglione del Lago e Narni. Leonardo Puliti, referente regionale Plastic Free per Marche e Umbria, ha sottolineato il valore collettivo del risultato: «I risultati raggiunti da Castiglione del Lago, Corciano e Narni nella difesa del territorio sono un esempio virtuoso di governance ambientale. L’impegno profuso da queste amministrazioni è un segnale di speranza che auspichiamo possa ispirare l’intero tessuto regionale, consolidando una rete territoriale sempre più orientata alla sostenibilità».

Il riconoscimento, giunto alla sua quinta edizione nazionale, rappresenta per Corciano un punto di partenza oltre che di arrivo: il sistema di valutazione prevede livelli progressivi fino alle tre tartarughe gold, lasciando aperta la strada verso traguardi ancora più ambiziosi nelle prossime edizioni.